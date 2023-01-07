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رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء باقري: ملف الثأر من الذين أمروا وارتكبوا اغتيال الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا حتى تتم معاقبة الإرهابيين

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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