السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق: رشيد والمالكي يؤكدان على تعزيز وحدة الصف الوطني

العراق: رشيد والمالكي يؤكدان على تعزيز وحدة الصف الوطني
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، اليوم السبت، على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني.

العالم - العراق

وقال مكتب رشيد في بيان، إن الأخير التقى المالكي، "لبحث الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وتطوراتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات وحسم المسائل العالقة وبما يحقق المصلحة العليا للبلد والمواطنين".

ولفت الجانبان إلى "أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح سيما المتعلق بشكل مباشر مع الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والخدمية، وتطوير البنى التحتية الأساسية".

وفي هذا السياق، شدد الرئيس العراقي على "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين. كما تحدث عن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها، مشيرا إلى احتياجات أبنائها، وأهمية تطوير الأداء في جميع المحافظات".

من جانبه، أعرب المالكي عن "دعمه لهذه الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على أحوال المحافظات والمعوقات التي تقف بوجه تطوير أوضاعها".

روابط ذات صلة

3 سنوات على استهداف حرس الثورة لقاعدة عين الأسد الأميركية

استخبارات العراق توجه ضربة "موجعة" لسراق النفط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البوصلة اقتحام بن غفير للأقصى.. الأزمة والتداعيات

شاهد.. كشف المستور عن فضيحة جواسيس ابن سلمان في ويكيبيديا

السعودية أرادت تلميع صورتها بصفقة رونالدو ففضحت نفسها !

بالفيديو.. الجيش الروسي يعلن إلتزامه بالهدنة التي أعلنها بوتين

مخيمات شمال لبنان تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر 

العراق: رشيد والمالكي يؤكدان على تعزيز وحدة الصف الوطني