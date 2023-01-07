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مسيرات تركية تقصف موقعاً لـ "قسد" بريف الرقة الشمالي

مسيرات تركية تقصف موقعاً لـ
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

جددت المجموعات المسلحة المدعومة تركيا قصفها لعدد من القرى والبلدات بريف الرقة الشمالي. كما استهدف الطيران المسير التركي موقعاً لقوات "قسد" بالقرب من قرية الخالدية بريف بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

العالم - سوريا

كما قصفت القوات التركية محيط قرية صوغانكة التباعة لناحية شيراوا شرقي عفرين بريف حلب الشمالي

في السياق ، ذكرت مصادر محلية سورية في الرقة أن “مجموعات إرهابية تتحصن في مواقع قرب الحدود مع تركيا قصفت بالمدفعية قرية الفاطسة، ومحيط طريق الـ “إم فور”، ومحيط بلدة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة”.

ولفتت المصادر إلى أن القصف شبه اليومي من قبل القوات التركية والجماعات المسحلة للمناطق السكنية ومحيطها والأراضي الزراعية والطرقات، يؤدي إلى أضرار مادية كبيرة ويقطع أوصال المناطق ويعيق الحياة العامة والنشاطات اليومية لسكانها.

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