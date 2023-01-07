السعودية أرادت تلميع صورتها بصفقة رونالدو ففضحت نفسها !

العالم - السعودية

وغرد حساب "مفتاح" على "تويتر" "خبراء لشبكة CNBC الأمريكية؛ إن قيام الحكومة #السعودية بضخ نقدي هائل على كرة القدم؛ قد يكون له آثار سلبية في جميع أنحاء عالم الرياضة.

وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، وصفقة مع رونالدو هي الأكثر كلفة في التاريخ الرياضي، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبرى، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية على فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.