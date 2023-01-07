شاهد.. كشف المستور عن فضيحة جواسيس ابن سلمان في ويكيبيديا

العالم - السعودية

وغرد الناشط السياسي خالد الجهني قائلاً: #السعوديه_اليمن فضيحة جواسيس ابن سلمان في ويكيبيديا وسجن محرري ويكيبيديا أسامة خالد وزياد السفياني".

العالم-السعودية

وقالت المنظمة على حسابها في تويتر إنها بينما يحتفل العالم بـ "التقدم" السعودي، تبذل السلطات السعودية في الحقيقة جهودًا غير مسبوقة للسيطرة على نشر المعلومات حول البلاد وتلميع صورتها.

وأشارت إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي تتسلل فيها السلطات السعودية إلى منصات إعلامية عالمية. ففي الشهر الماضي، أُدين موظف سابق في تويتر بالتجسس لصالح السعودية، عبر استخدام منصبه للبحث عن معلومات شخصية حول معارضين سعوديين.

وقد كشفت أوساط حقوقية أن السلطات السعودية اخترقت “ويكيبيديا” وسجنت اثنين من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية.

ويأتي هذا الكشف المتعلق بفضيحة جديدة للسعودية بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة “التجسس” لصالح السعوديين.