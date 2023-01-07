بانوراما: استهداف قاعدة عين الأسد.. استراتيجية لطرد القوات الأميركية

خاص بالعالم

بالمناسبة اكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن استهداف قاعدة عين الأسد الاميركية هي الاستراتيجية لطرد القوات الأميركية الإرهابية من المنطقة، وأن ايران ستواصلها حتى تحقيق الأهداف.

هذا التقرير يلقي الضوء على أهمية العملية والتعتيم الأميركي على نتائج الضربة الصاروخية.

يستضيف برنامج "بانوراما" لبحث هذا الموضوع الدكتور هيثم الخزعلي عضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية في بغداد.

والدكتور فراس الياسر عضو المكتب السياسي في حركة النجباء في بغداد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.