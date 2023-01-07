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ابناء طهران يتظاهرون غدا امام السفارة الفرنسية

ابناء طهران يتظاهرون غدا امام السفارة الفرنسية
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

عقب التدنيس الأخير للصحيفة الصهيونية الفرنسية لمقام المرجعية والولاية ، ينظم طلبة الحوزة وابناء طهران يوم غد الاحد تظاهرة أمام السفارة الفرنسية.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لإدارة الحوزة العلمية في محافظة طهران في بيان ، انه وعقب التدنيس الأخير للصحيفة الصهيونية الفرنسية للمقام الشامخ للمرجعية والولاية ، سينظم طلبة العلوم الدينية في طهران تظاهرة أمام السفارة الفرنسية عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الاحد من أجل إدانة هذا العمل الشنيع والدنيئ.

وجاء في هذا البيان أن جميع طلبة العلوم الدينية والأساتذة والغيارى من ابناء طهرن مدعوون للمشاركة في هذة التظاهرة والرد الحازم على التخرصات المشينة لهذه الصحيفة المسيئة وعلى الحكومة الفرنسية ان ترد بشكل حازم.

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