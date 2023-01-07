بالفيديو.. لبناني يعثر على كنز مخبأ داخل شجرة!

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وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الشاب “أيمن الأسدي” تمكن من اكتشاف كميات كبيرة من العملات القديمة أخفاها أحدهم داخل شجرة زيتون قبل عقود طويلة من الزمن.

ونشر تسجيلاً مصوراً للشاب الذي ينحدر من بلدة “طورا” ويعمل في مجال النحت وحفر الخشب، حيث يوضح التسجيل تفاصيل عثور الشاب على الكنز.

ويوثق مقطع الفيديو المتداول اللحظات الولى التي اكتشف فيها الشاب الكنز وعثر على الأوراق النقدية المختلفة التي تقدر قيمتها بالمليارات نظراً لقدمها وكونها شاهدة على حقبة زمنية قديمة في تاريخ اللبنانين.

ووفقاً للتسجيل المصور فقد عثر الشاب على أوراق نقدية قديمة مختلفة وضعت في أكياس ولفافات قماشية داخل جذع إحدى أشجار الزيتون، وذلك عن الطريق الصدفة حين ما كان الشاب يمارس علمه في مجال النحت على الأخشاب.

ولفتت التقارير إلى أن العملات الورقية النقدية التي عثر عليها الشاب داخل الشجرة تتضمن أورقاً نقدية من فئة 5 ليرات وليرة تم إصدارها من قبل مصرف سوريا ولبنان الذي تم تأسيسه قبل أكثر من 100 عام إبان الاحتلال الفرنسي آنذاك للأراضي السورية واللبنانية.

وعلق الشاب “أيمن الأسدي” خلال التسجيل المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد على أن صاحب تلك الأموال كان يعتبر ملياردير في تلك الحقبة من الزمن.

ونوه الشاب في معرض حديثه أنه دائماً ما كان يعثر داخل جذوع الأشجار التي يقطعها لتشكيل منحوتاته وتصميمـ.ـاته على أشياء ثمينة.

وأشار الشاب إلى أنه عثر في السابق على أحجار ومعادن ومسامير وأقفال معدنية ذات مرة ، إلا أنه أكد أنها المرة الأولى التي يعثر فيها على مبالغ مالية قديمة.