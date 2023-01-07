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الخزانة الأميركية تناقش العقوبات ضد روسيا مع عدد من الدول الأوروبية

الخزانة الأميركية تناقش العقوبات ضد روسيا مع عدد من الدول الأوروبية
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، أن ممثلي وزارة الخزانة وزملاءهم في أوروبا سيناقشون الأسبوع المقبل العقوبات الغربية ضد روسيا.

العالم - الأميرکيتان

ووفقا لبيان صحفي، سيزور مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية بن هاريس، كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا في الفترة من 8 إلى 13 يناير، حيث سيلتقي بالمسؤولين المحليين.

وبدورها، ستكون مساعدة رئيس وزارة المالية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، في بروكسل في الفترة من 8 إلى 10 يناير للقاء زملائها من الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من رحلاتهم، يعتزم هاريس وروزنبرغ مناقشة "التنسيق مع الحلفاء بشأن العقوبات ضد روسيا"، و "الجهود المستمرة الرامية إلى حرمان" موسكو من الدخل الذي تحتاجه لتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك "إضافة خطوات لمزيد من تعطيل سلاسل التوريد العسكرية الروسية ".

وبالإضافة إلى ذلك، يخطط هاريس وروزنبرغ لمناقشة سياسة الحد من أسعار موارد الطاقة الروسية مع زملائهم الأوروبيين.

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الخزانة الأميركية تناقش العقوبات ضد روسيا مع عدد من الدول الأوروبية

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