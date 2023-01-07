مبعوث الأمم المتحدة يناقش مع حكومة طالبان رفع حظر دخول الفتيات للجامعات

العالم - أسيا و الباسفيك

وبوتزيل هو أول مسؤول دولي يلتقي بالوزير الأفغاني منذ فرض الحظر الشهر الماضي، بحسب "أسوشيتدبرس".

وأمرت سلطات حركة طالبان، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الجامعات الحكومية والخاصة بإغلاق أبوابها أمام الفتيات على الفور لحين صدور إشعار آخر.

دافع وزير التعليم العالي نداء محمد نديم عن الحظر، قائلا إنه ضروري لمنع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات ولأنه يعتقد أن بعض المواد تتعارض والشريعة الإسلامية.

وجاء ذلك الحظر بعد أيام من فرض حظر على عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وهو قرار آخر تسبب في إدانة عالمية ووقف عمل وكالات الإغاثة الرئيسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن مبعوثها الخاص دعا إلى رقع فوري للحظر خلال اجتماع مع وزير التعليم العالي، قائلا إن البلاد تدخل فترة أزمة جديدة.

وقالت البعثة إن "الحظر الذي تفرضه طالبان على تعليم الإناث وعلى عملهن في وكالات الإغاثة سيضر جميع الأفغان".

وردّ نديم بأن الوزارة تعمل من أجل تنمية وتحسين أوضاع الأفغان، مع حماية القيم الإسلامية والوطنية، بحسب المعلومات التي نقلها المتحدث باسم الوزارة ضياء الله هاشمي.

واعتبر أن المعارضين ينتقدون تطبيق الشريعة الإسلامية، مستخدمين التعليم حجة لتحقيق "أهدافهم الشريرة''.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.