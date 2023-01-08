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اليمن.. شهيد و11 جريحاً بنيران جيش العدو السعودي على صعدة

اليمن.. شهيد و11 جريحاً بنيران جيش العدو السعودي على صعدة
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

اُستشهد مواطن وأصيب 11 آخرون، اليوم السبت، بنيران جيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم - اليمن

وأفاد مراسلنا في صعدة بأن الاعتداءات السعودية على مديرية شدا الحدودية خلال الساعات الماضية أدت إلى سقوط شهيد و11 جريحا.

وأصيب يوم أمس 9 مواطنين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران جيش العدو السعودي مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطلح ومستشفى منبه الريفي.

يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في بيان لها، قبل أسبوعين، أن ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ على الأقل، بينهم ٢٨٥ شهيدا بينهم مهاجرون أفارقة سقطوا جراء القصف المدفعي والصاروخي لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

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اليمن.. شهيد و11 جريحاً بنيران جيش العدو السعودي على صعدة

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