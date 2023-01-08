بأمر بن غفير.. الاحتلال يقتحم "العيسوية" ويمنع فعاليات في القدس المحتلة

العالم - الإحتلال

وأفاد منظمو الاجتماع بأن قرار منع عقد الاجتماع وإغلاق الديوانية أصدره ايتمار بن غفير وزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي، علما أن الاجتماع كان مخصصا لبحث التحضيرات لاستئناف الدراسة الأحد في مدارس البلدة.

وأفاد المنظمون في تصريحات صحافية، بأن قوة من حرس الحدود داهمت المجتمعين وأبلغتهم بقرار بن غفير بدعوى عدم قانونية الاجتماع.

يذكر أن قوات الاحتلال تحظر منذ سنوات عقد أي فعاليات اجتماعية أو ثقافية أو تربوية في القدس المحتلة بادعاء أنها تتم برعاية ودعم من السلطة الفلسطينية التي تتهمها سلطات الاحتلال بخرق اتفاقية أوسلو من خلال هذه الفعاليات.

في سياق منفصل، أصيب شابان، يوم امس، بقنابل الصوت، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع محتجين على استيلاء أحد المستوطنين على 10 دونمات في بادية يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اعتقال آخرين، وفق تصريحات لمنسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور.

من جانب آخر، أقدم مستوطنون، يوم السبت، على تكسير 40 شجرة زيتون بالقرب من أراضي قرية اماتين شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

إلى ذلك، أتلف مستوطنون، 150 من أشتال الزيتون في أراضي قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعدما رشوها بمبيدات سامة، وسرقوا 50 برميلًا، وأسلاكا شائكة بطول 30 مترا.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة، المحاذية لمدينة جنين، واحتجزت الشاب يحيي الدبعي، واستجوبته، قبل أن تطلق سراحه.