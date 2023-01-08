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إعتداء على "عضو عربي في الكنيست" خلال تظاهرة ضد حكومة نتنياهو

إعتداء على
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعتدى يهودي، مساء يوم أمس، على النائب العربي في الكنيست أيمن عودة خلال تظاهرة ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو في "تل أبيب".

العالم - الإحتلال

وكتب النائب عودة، عبر "تويتر" يقول: "بعدما أنهيت خطابي هذا المساء ضد الفاشيين، تعرضت لهجوم لفظي من قبل مجموعة من المتظاهرين الفاشيين، حتى أن أحدهم اعتدى علي جسديا قبل أن يدفعه المتظاهرون الذين كانوا حولي".

وأكد أن "هذه نتائج الحكومة التي تظاهرنا ضدها الليلة، أنا بصحة جيدة ولن يثنيني أحدا عن تمثيل الجمهور".

وقال تحالف الجبهة والعربية للتغيير، إن "نشطاء يمينيون اعتدوا جسديا على رئيس القائمة، النائب أيمن عودة، في تل أبيب وذلك فور انتهاء خطابه في مظاهرة عشرات الألوف في تل أبيب، وذلك في خضم المظاهرة المناهضة للحكومة وللاحتلال. وقام نشطاء يساريون بالتصدي لهم".

وتابع أن "الاعتداء الجبان على أيمن عودة هو نتيجة التحريض الأرعن والممنهج على النائب عودة وعلى قائمة الجبهة والعربية للتغيير، كما أن كل اعتداء واستخدام للعنف هو مدان ويجب معاقبة الفاعل".

يأتي ذلك حينما نظم الآلاف، في ميدان رابين "بتل أبيب" تظاهرة ضد حكومة نتنياهو الجديدة، وبالأخص ضد خطة ادخال تعديلات على الجهاز القضائي.

وخرجت تظاهرة بقيادة أعضاء الكنيست أيمن عودة ونعما لازيمي وعضو الكنيست السابق موسي راز.

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