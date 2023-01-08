استنكار نشطاء التواصل لاساءة صحيفة فرنسية للرموز الدينية

العالم - خاص بالعالم

تفتخر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الأسبوعية الساخرة، بعدم إعترافها بإي خطوط حمراء، دينية او عرقية او مذهبية، وان الشيء الوحيد الذي تقدسه هو "حرية التعبير" لكن لو أمعنا النظر قليلا بنهج الصحيفة، سوف يتضح لنا، ان نشرها رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه واله وسلم، عام 2015، ونشرها اليوم، رسوم مسيئة للمرجعيات الدينية الاسلامية، لا يمكن درجه في خانة "حرية التعبير"، كما عبر عن ذلك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بل في خانة النفاق المدروس والمنظم، فالحكومة الفرنسية، لم ولن تسمح للصحافة الفرنسية يوما، بإنتقاد الاحداث والجرائم التي طبعت التاريخ الفرنسي، الاستعماري منه والحديث عنه، فـ"حرية التعبير" تفقد كل "قدسيتها" امام "مصلحة فرنسا".

وجاء في حساب شبكة المعارف: "رفض واستنكار للإساءات المتكررة التي تقترفها مجلة شارلي ايبدو الفرنسية بحق رموز الاسلام والمسلمين، فبعد إساءتها للرسول الأكرم محمد (ص) تسيء مجدداً للرموز الاسلامية وشخص الإمام القائد علي الخامنئي".

أما حساب اهل الولاية كتب حول هذا الموضوع: "مجلة شارلي ايبدو التي تدافع عن المثلية وقلة الأخلاق وتتعرض للنبي محمد (ص ) بدها تنتقص من أهل الشرف والدين والاخلاق" .

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق