ذكرى القصف الايراني لقاعدة عين الأسد الأميركية ... ماذا جرى في تلك الليلة ؟

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لقد أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في البيان الذي اصدره بمناسبة استشهاد الحاج قاسم سليماني في 3 يناير " ان الشهادة كانت مكافئة على جهوده الدؤوبة طوال هذه السنين ، ومع رحيله فان مهامه ودربه لن يتوقف ولن يغلق باذن الله تعالى ، لكن انتقاما صعبا ينتظر الجناة الذين تلطخت ايديهم الخبيثة بدمه ودم بقية شهداء حادثة ليلة أمس".

ومنذ يوم الاستشهاد انشغل الشعب الايراني وشعوب بعض دول المنطقة بتشييع شهداء جريمة مطار بغداد. وفجر يوم 8 يناير انتشر نبأ امطار قاعدة عين الأسد بالصواريخ في وسائل الاعلام . لقد قامت قوات الجوفضاء في الحرس الثوري بقصف أهم قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة في خطوة وصفها سماحة قائد الثورة الاسلامية فيما بعد بانها صفعة .

لماذا اختيرت قاعدة عين الأسد للرد ؟

يقول قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة في تصريحات له في يوم استهداف قاعدة عين الأسد ان عملية المراقبة التي قام بها الحرس الثوري كشفت بان هناك عددا من القواعد العسكرية لعبت الدور الابرز في اغتيال الشهيد سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ، وقد شاركت قاعدة التاجي و قاعدة الموفق في الاردن وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة عين الاسد في عملية مشتركة لاغتيال الشهيد سليماني.

وبداية تم اختيار قاعدة التاجي كهدف للقصف الصاروخي لكن هذا الهدف تم تغييره لعدة اسباب واختيرت قاعدة عين الاسد للاستهداف ، فالسبب الاول هو قرب قاعدة التاجي من منطقة الكاظمية المقدسة في بغداد واحتمال تأثير القصف الصاروخي على الحياة في هذه المدينة ، والسبب الآخر هو كون قاعدة التاجي قاعدة مشتركة بين العراقيين والاميركيين واحتمال وقوع قتلى ابرياء في هذا القصف، والسبب الثالث هو اعتبار قاعدة عين الاسد أهم قاعدة والمعسكر الرئيسي والاكبر والاكثر تجهيزا للاميركيين ، ان ابعاد ومساحة هذه القاعدة هي 6 كيلومترات في 8 كيلومترات ، والسبب الرابع هو انها بعيدة عن بغداد.

يقول الخبير في الشؤون الدولية السيد مصطفى خوش جشم في وصف اهمية هذه القاعدة بأن عين الاسد هو اهم واكبر مراكز الاسناد الراداري والاستخباري والتجسسي للقوات الاميركية في المنطقة وهي تضم احدث المعدات والانظمة الرادارية واجهزة التنصت واكثرها تطورا ، وهذه القاعدة تقدم الاسناد لكافة القوات الاميركية المنتشرة في الشرق الاوسط.

الاهداف العسكرية للهجوم

لقاعدة عين الأسد عدد من المهام بالغة الاهمية فهي اقوى قاعدة اميركية للرادارات في المنطقة ، وهي قاعدة التنصت الاميركية في المنطقة ، وهي ايضا مقر استقرار الطائرات المسيرة الاميركية ، كما انها تشكل مركز التحكم والقيادة العسكرية الاميركية في غرب آسيا.

وقد استهدفت صواريخ الحرس الثوري مقر القيادة ومن ثم مركز مخابئ الطائرات المسيرة الاميركية العديدة ، وبعد ذلك المعدات التجسسية للاميركيين هناك، لكي توجه ضربة هامة للماكينة العسكرية الاميركية كما عبر عن ذلك قائد قوات الجوفضاء للحرس الثوري.

تهديد ترامب : سنقصف 52 نقطة في ايران اذا هوجمنا

لقد قام الايرانيون بمحاسبة الرد الاميركي على القصف ، فالرئيس الاميركي الذي اعلن مسؤولية بلاده عن عملية اغتيال الجبانة فقد شعر بالخوف والخشية حينما شهد حجم المشيعين للجثمان الطاهر لشهيد سليماني ورفاقه في العراق وايران، وقد كتب في تغريدة له "اذا شنت ايران هجوما على الاميركيين او المصالح الاميركية فاننا سنستهدف 52 نقطة في ايران (اشارة الى الرهائن الاميركيين الـ 52 الذين احتجزوا في ايران قبل سنوات) وبعض هذه الاهداف هامة جدا لايران وثقافتها ، وستتلقى هذه الاهداف وايران ضربة سريعة جدا وقوية للغاية ، الولايات المتحدة لاتريد توجيه تهديد أكبر من هذا ".

التخطيط للعملية والنتائج

لقد خلص اجتماع قادة الحرس الثوري لبحث تنفيذ العملية واحتمال الرد الاميركي في المنطقة، الى رسم ووضع موجتين لهذه العملية ، ففي الموجة الاولى للقصف يتم استهداف قاعدة عين الاسد واذا كانت هناك ردة فعل من قبل الاميركيين يتم استهداف القواعد الاميركية الاخرى في باقي انحاء المنطقة، لقد اقفلت كافة المنظومات الصاروخية في ايران رادارتها على القواعد الاميركية في المنطقة لشن عملية واسعة وشاملة عند حدوث ردة فعل محتملة.

تم اطلاق 13 صاروخا من فئة صواريخ فاتح 313 بمدى 500 كيلومتر ومن فئة قيام بمدى 700 كيلومتر ، واظهرت صور الاقمار الصناعية بأنها اصابت اهدافها بدقة ، والأهم هو التدمير الدقيق لمبنى القيادة ومن ثم مخابئ الطائرات والمروحيات وكذلك المباني المجهزة بالاجهزة والمعدات المتطورة .

أي عمليات أثارت الرعب لدى الاميركيين ؟

بعد انتهاء القصف الصاروخي كانت اول حاجة يشعر بها الاميركييون هو تقييم الاضرار ومعرفة ما حدث ، وكان يمكن للطائرات المسيرة ان تجيب على هذا السؤال ، وهنا بدأت المرحلة الثانية للعملية الايرانية ، لقد شن اخصائيو الحرب الالكترونية لقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري هجومهم وفي غضون 15 دقيقة من انتهاء القصف الصاروخي خرجت كافة الطائرات المسيرة الاميركية عن سيطرة الجيش الاميركي.

وهذا شكل صدمة كبيرة للاميركيين ، لم يتخيل الاميركيون بأنهم سيعجزون عن الاتصال بطائراتهم المسيرة ، وربما كان وقع هذا أشد على الاميركيين من القصف الصاروخي نفسه.

ردة فعل الاميركيين العجيبة على الهجوم ... عدم اطلاق حتى طلقة واحدة نحو الصواريخ

لقد كان الاميركيون قلقين من الرد الايراني بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ، ومع تهديد ترامب والتأهب الشامل للقوات العسكرية الاميركية، ظهر بأن الاميركيين يتعرضون لاقصى درجات الضغط النفسي ، ان صور الاقمار الصناعية اظهرت بأن سماء القواعد العسكرية الاميركية المنتشرة في المنطقة تشهد تحليقا مستمرا وعلى مدار الساعة لعدد كبير من الطائرات المأهولة والطائرات من دون طيار ، وفيما يخص قاعدة عين الأسد فكانت هناك 8 طائرات مسيرة من طراز MQ9 وحوالي 7 طائرات مأهولة تحوم في اجواء هذه القاعدة بشكل مستمر للمراقبة .

وبعد تنفيذ هذه الضربة الصاروخية وخلافا لما كان متوقعا بحدوث رد فعل اميركي وتنفيذ ما هددوا به ، اظهر الاميركيون تراخيا ، والغيت حالة التأهب وغادرت طائرات المراقبة الدورية الاجواء . وعبر قائد قوات الجوفضاء للحرس الثوري العميد حاجي زادة عن ذلك بالقول "وكأن الاميركييون تخلصوا من مخاض عملية ولادة" . لقد اصابت جميع الصواريخ اهدافها واصيبت اكبر القواعد العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط واحدثها تجهيزا باضرار بالغة دون أي رد فعل للدفاع الصاروخي الاميركي .

تطبيق البروتوكولات الاعلامية المشددة

عندما لم يربح الاميركيون المعركة، جروها نحو معركة وحرب اعلام ، لم يتم نشر اية مشاهد من داخل قاعدة عين الاسد في الايام الاولى ، لكن وبعد تعميم اعلامي قامت مراسلة قناة سي ان ان ببث اولى المشاهد من داخل هذه القاعدة.

اجهزة الاعلام المناوئة لايران روجت كذبا بأن قاعدة عين الاسد أخليت قبل الضربة الصاروخية . واعلن ترامب في اول تعليق له بان أيا من الاميركيين لم يصب بجروح . وهذه كانت بداية عملية اعلامية محترفة تسمى بتقطير المعلومات من اجل تجنب حدوث ضجة اعلامية.

وبصورة تدريجية تم تحديث محصلة عدد المصابين جراء القصف الصاروخي الايراني، اعلن الجيش الاميركي اولا ان 11 عسكريا اميركيا اصيبوا بارتجاج خفيف أو صدمات خفيفة بالدماغ ، ثم رفع المتحدث باسم وزارة الحرب الاميركية جاناثان هوفمن في مؤتمر صحفي هذا العدد الى 34 شخصا ، ومن ثم قامت البنتاغون برفع هذا العدد ايضا شيئا فشيئا واوصلته الى 64 شخصا ، ثم اوردت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول مطلع في الجيش الاميركي بأن عدد المصابين بارتجاج في المخ جراء هذا الهجوم هو 100 شخص. ثم اعلنت بنتاغون لاحقا ان العدد ارتفع الى 109 اشخاص.

ان رصد الحرس الثوري عبر الاقمار الصناعية لهذه القاعدة العسكرية اظهر بأنه بعد انتهاء الضربة الصاروخية اقلعت 9 طائرات نقل من طراز سي 130 نحو الاردن والكيان الصهيوني لنقل الجرحى والمصابين ، كما قامت عدد من مروحيات شينوك العملاقة بنقل مصابي الهجوم الى مستشفى بالقرب من بغداد.

أهمية الهجوم الصاروخي على عين الأسد

اضافة الى كافة الاضرار المادية والخسائر البشرية التي تكبدها الاميركيون في هذا الهجوم ، هناك حدث تاريخي تم تسجيله وهو انه لاول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تقوم احدى الدول بشن هجوم مباشر على الاميركيين وتعلن مسؤوليتها عن ذلك . وفي المقابل قوبل هذا الهجوم بعدم الرد من قبل الاميركيين ، لم يجرؤ الاميركيون حتى على الدفاع عن انفسهم ، وهذا في الوقت الذي كانت منظومات الصاروخية الايرانية قد اقفلت على جميع القواعد العسكرية الاميركية في المنطقة لاستهدافها بمجرد حدوث أي رد فعل اميركي وتدميرها في هجوم ايراني شامل.

عملية عين الأسد هي صفعة، والانتقام الصعب آت

لقد أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية في ذلك اليوم ولدى التقائه بحشد من اهالي مدينة قم المقدسة "لقد تلقوا صفعة في الليلة الماضية ، لكن في المواجهة العسكرية لا تكفي هذه الخطوات العسكرية هكذا، بل يجب انهاء التواجد الاميركي المفسد في المنطقة".

واصبح كلام قائد الثورة الاسلامية الاستراتيجية الايرانية الاهم للثأر لدم الشهيد سليماني. ارادة الجمهورية لاسلامية برمتها تنصب الان على الثأر لدم الشهيد سليماني عبر دحر الاميركيين من المنطقة وقد شهدت هذه العملية تطورات هامة حتى الآن.