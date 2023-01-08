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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

 أصيب فتى بالرصاص وعشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء يوم أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب مسيرة جابت البلدة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز منذ عامين في ثلاجات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة بالبلدة.

وأطلق خلال المواجهات جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) برصاصتين حي "توتو" في كلتا قدميه أطلقها أحد جنود الاحتلال بشكل مباشر صوبه ونقل من قبل الطواقم الطبية إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

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