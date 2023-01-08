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فيديو.. سبب الحرب في اليمن و دور "الصهيوني والسعودي والإماراتي"

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني طه المؤيدي مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر يوضح فيه سبب الحرب على اليمن ودور ما أسماهم "الكيانات الثلاثة" الصهيوني والسعودي والإماراتي في المنطقة؟!!

العالم - اليمن

ويشرح طه المؤيدي "سبب الحرب في اليمن بإختصار شديد، وما هو دور الكيانات الثلاثة الصهيوني والسعودي والإماراتي في المنطقة؟!!" قائلا: "ان نتحدث باختصار شديد عن سبب الحرب في اليمن. واشنطن لم تطلق الحرب على اليمن ابدا لكي تتوقف الا بشرط واضح وصريح وهو ان يقود السيد عبد الملك الحوثي اليمن للتطبيع مع إسرائيل واخضاع اليمن للسيطرة الأمريكية والإسرائيلية وان يدور في فلكهم كما يدور الكيانان السعودي والإماراتي.. وهذا الذي لا يمكن ان يكون... اذا فنهيأ انفسنا على هذا الاساس انها حرب موسى مع فرعون وانها طويلة الأمد فعلا..."

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