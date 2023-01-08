تفاعل رواد التواصل مع ذكرى قصف قاعدة عين الأسد الأميركية

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. تمر علينا الذكرى السنوية الثالثة لقصف قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق وذلك انتقاما لعملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما الابرار ما ادت الى استشهاهم.

وانتقاما لهذه العملية الغادرة التي تمت بامر من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب دكت قوات حرس الثورة الاسلامية القاعدة الامريكية في العراق بـ 13 صاروخا واحدثت دمارا كبيرا فيها .

وكتب عمار حول هذا الموضوع مغردا على شبكة التواصل تويتر: "لا توجد دولة استطاعت ان تذل الولايات المتحدة الأمريكية مثل إيران لذلك تستمر أمريكا في العداء للجمهورية الاسلامية".

وغرد العنزي حول الموضوع كاتبا: "أول دولة تذل أمريكا بقصف صاروخي رسمي هو الجمهورية الاسلامية ايران دمرت قاعدة عين الأسد وشهد لها القاصي والداني".

وكتب ازهر الولائي حول هذا الموضوع: "يجب على كل احرار العالم ان تفخر وتتباهى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن فقط هي من ذلت وهانت وسحقت أنف أمريكا و"إسرائيل" من بين كل دول العالم".

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