أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 8 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

الإذلال الأمريكي في عين الأسد.. الذكرى الثالثة للضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة عين الأسد بالعراق .

- ايران ..

بن سلمان يبحث عن سبل الخروج من اليمن , وإحتمال إذعان السعودية لشروط أنصار الله .

- وطن امروز ..

حركة أنصار الله ترفض حالة اللاحرب واللاسلم باليمن معلنة الإستعداد العسكري لمواصلة القتال .

- جوان ..

تفاقم مخاوف الكيان الصهيوني من ترسانة حزب الله لبنان الصاروخية الهائلة .

- سياست روز ..

إصابات عامة من القطاع الطبي الى قطاعات الخدمات ببريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفاقم الأوضاع المعيشية.

- قدس ..

صدمة كبرى جديدة بأمريكا .. طفل في السادسة من العمر يطلق النار على معلمته .

- ابرار ..

إتساع دائرة الإضرابات ببريطانيا تدفع ريشي سوناك لطلب إجراء مباحثات مع القادة الأوروبيين .

- اطلاعات ..

إنتخاب الجمهوري كوين مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جلسة تصويت جمهورية .

- آفتاب يزد ..

البنتاغون يتحدث عن عدم تغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافه المعلنة بشان أوكرانيا .

- ارمان ملي ..

اليونان تبدأ بإقامة جدار عازل على الحدود مع تركيا مع تفاقم الأجواء بين البلدين .

- مردم سالاري ..

حكومة طالبان بأفغانستان تنوه بخطط تصدير النفط بعد إبرامها إتفاقية نفطية مع الصين.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في افتتاحيتها ( إستهداف عين الأسد عزز الثقة بالنفس لدى العالم ) ..

في مثل هذا اليوم الثامن من يناير في عام الفين وعشرين وجهت ايران ضربة صاروخية كبرى لقاعدة عين الاسد الامريكية في غرب العراق , وذلك بعد ايام قليلة من اغتيال امريكا لقائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني بطائرة مسيرة في بغداد .

(العالم كله وقف مندهشا إزاء قدرة وشجاعة إيران في تحدي الغطرسة الأمريكية وجها لوجه بقصف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق)

امريكا ترامب بكل عنجهيته وغطرسته لم تجرؤ على القيام باي رد فعل يحمل تهديدا لايران , والواقع شكلت تلك الضربة بداية لمسار افول وانحسار النفوذ الامريكي في المنطقة , فالضربة الصاروخية الايرانية لعين الاسد مرغت انف امريكا في الوحل اقليميا وعالميا حاملة رسالة للعالم كله بامكانية التصدي لاية ضغوط واملاءات امريكية .

2- مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري عن اجواء وانعكاسات نشر مجلة فرنسية رسوم كاريكاتورية مسيئة لقائد الثورة الاسلامية , وجاء في مقال الصحيفة ( حدود حرية الإعلام بفرنسا )..

ايران نددت بشدة بنشر مجلة شارل ابدو الفرنسية لرسوم كاريكاتورية مسيئة للقائد ,وردت فرنسا الرسمية بمنطق يقول ان حرية الراي والتعبير مطلقة وبلا حدود في فرنسا .

( إن هذا المنطق الفرنسي لا ينطبق مع الواقع فحرية الرأي مطلقة بفرنسا عندما يرتبط الأمر بإساءات للمقدسات الإسلامية فحسب )

والاحداث اثبتت ذلك على مدى السنوات الاخيرة وخاصة على صعيد مجلة شارل ابدو الفرنسية هذه المعروفة باساءاتها للمقدسات الاسلامية .ان فرنسا نفسها التي تتحدث عن حرية الراي االمطلقة سبق ان حاكمت الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه غارودي لتشكيكه بالهولكوست ولانتقاده للجرائم الصهيونية , ومجلة شارل ابدو هذه فصلت كبير محرريها "فيليب وال " لانه اخطأ مرة بنشر كاريكاتور يسخر من الرئيس الفرنسي الاسبق ساركوزي لصلاته برجل اعمال يهودي واتهمته بمعاداة السامية .

3- جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن ( إستخدام الكيان الصهيوني مسيرات ضد الفلسطينيين ) جاء فيه ..

نقلت صحيفة يديعوت احارانوت التي تصدر في تل ابيب عن مسؤول عسكري صهيوني لم تكشف عن اسمه قوله ان الكيان الصهيوني يستخدم مسيرات منذ سنوات لمراقبة ولرصد تحركات الفلسطينين بالضفة الغربية وانه يخطط لتطويرها باضفاء قدرات هجوميةعليها .

(هذا المسؤول الصهيوني أوضح أن الإحتلال يعتزم تركيب حاضنة قنابل يدوية صغيرة في هذه المسيرات لإلقائها على المنازل الفلسطينية )

كما يخطط لتركيب مدافع رشاشة صغيرة عليها لاستهداف الفلسطينيين بالضفة خلال اية تجمعات وتظاهرات .

محافل المقاومة افلسطينية اكدت ان المقاومين بالضفة اخذوا هذا التهديد الصهيوني الجديد بعين الاعتبار تماما وهناك خطط مضادة لافشاله واحباطه .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( نفاد صبر حركة أنصار الله )..

حركة انصار الله اليمنية امهلت التحالف السعودي فرصة اكثر من كافية بستة اشهر هدنة وخلال فترة ما بعد الهدنة ايضا لاعادة النظر في موقفه ووقف عدوانه على اليمن . . لكن

( يبدو أن صبر أنصار الله قد نفد بالفعل لتجاهل السعودية والإمارات لهذه الفرصة الذهبية ومواصلتهما العدوان الغاشم على اليمن )

صنعاء اعلنت الخميس الماضي التعبئة العامة في جميع جبهات القتال في رسالة انذار جدية للتحالف السعودي باحتمال استئناف القتال بعد اشهر طويلة من حالة اللاحرب واللاسلم التي يستغلها التحالف لتعزيز موقفه الميداني بدلا من ان يفكر بالانسحاب من الاراضي اليمنية وووقف عدوانه الغاشم على اليمن .

5- سياسة روز ..

في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( ما حقيقة الأمر؟ ), كتبت صحيفة سياست روز في اشارة للتطورات بفنزويلا ..

قبل ايام اعلنت المعارضة الفنزويلية المدعومة من امريكا عن حل حكومة الظل التي تمثلها واقالة زعيم المعارضة " خوان غوايدو " من رئاستها , وبالامس تم اغلاق سفارة حكومة الظل الفنزويلية في امريكا ايضا .

( إن هذا التطور المفاجئ يرتبط بتغير المعادلات الإقليمية والدولية أكثر مما يرتبط بأي تغيير في سياسات واشنطن ).

فامريكا اللاتينية تشهد منذ اشهر وصول تيارات يسارية للسلطة في بعض بلدانها الامر الذي اثار قلق امريكا وحليفاتها الاوروبيات خاصة في ظل واقع استمرار الحرب الاوكرانية التي اوجدت نقصا في امدادات الوقود في العالم بسبب العقوبات الغربية على روسيا والنفط الروسي.

فهذا النقص دفع بالغرب للبحث عن مصادر بديلة لشراء النفط وهنا ظهرت اهمية النفط الفنزويلي لتتحرك امريكا بمسار التهدئة مع نظام الرئيس نيكولاس مادورا , وهنا ادركت المعارضة الفنزويلية بأن واشنطن تتحرك باتجاه اخلاء ظهرها من اجل النفط .