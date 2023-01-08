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بالصورة.. ناشطون يسلطون الضوء على ’ذباب ويكيبيديا السعودي’

بالصورة.. ناشطون يسلطون الضوء على ’ذباب ويكيبيديا السعودي’
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

سلط الناشط يوسف الأوسي في تغريدة له على تويتر الضوء على "ذباب ويكيبيديا السعودي" مشيرا الى "سلسلة جديدة تكشف عن تغييرات جديدة حدثت في ويكيبيديا".

العالم - السعودية

كشفت منظمات حقوقية أن السعودية اخترقت 'ويكيبيديا' وسجنت اثنين من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية، بعد أقل من شهرعلى حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة 'التجسس' لصالح السعوديين هو أحمد أبوعمو، والذي حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة.

وقالت منظمة 'الديمقراطية الآن للعالم العربي' (داون) والتي أسسها جمال خاشقجي ومقرها واشنطن، ومنظمة 'سمكس' المدافعة عن الحقوق الرقمية في الدول العربية، ومقرها بيروت، في بيان مشترك إن تحقيقا أجرته مؤسسة ويكيميديا التي تدير الموسوعة الإلكترونية، خلص إلى أن 'الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا، وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل كوكلاء لها واثر ذلك اعلنت عن حظر عالمي لـ16 مستخدما كانوا يشاركون في عملية تحرير تضاربت مع مصالح في ويكيبيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'.

كما انها أطلقت تحقيقا اكد أن عددا من المشرفين مرتبطين بأطراف خارجية كانوا يقومون بعملية التحرير في المنصة بطريقة منسقة لتعزيز هدف تلك الأطراف.

وتؤكد المؤسستان انها حملة قمع على مشرفي ويكيبيديا في البلاد ومن أولئك الذين ساهموا بمعلومات حول المعتقلين السياسيين وان الشخصين المسجونين هما مشرفان يتمتعان بامتياز الوصول إلى أدوات وصفحات ويكيبيديا الخاصة بالكامل، وهما السعوديان أسامة خالد وزياد السفياني واللذان رفضا العمل كجواسيس لصالح نظام ابن سلمان؛ فتم اعتقالهما منذ سبتمبر 2020، وحُكم على أسامة خالد بالسجن 32 عاماً، بينما حُكم على زياد السفياني 8 سنوات.

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بالصورة.. ناشطون يسلطون الضوء على ’ذباب ويكيبيديا السعودي’

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