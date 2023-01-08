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اللواء باقري: عازمون على تشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين إيران وباكستان

اللواء باقري: عازمون على تشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين إيران وباكستان
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ، في اتصال هاتفي مع الفريق ساهر شمشاد ميرزا ​​، بتعيينه رئيسا للاركان المشتركة للجيش الباكستاني ، مؤكدا على تشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين البلدين.

العالم - ايران

واشار اللواء باقري ، في هذا الاتصال الهاتفي، إلى العلاقات الطيبة بين القوات المسلحة للبلدين من الماضي إلى الحاضر ، والتوجه نحو تطوير التعاون الدفاعي والأمني ​​، لا سيما في تعزيز أمن الحدود المشتركة ، والاستعداد الكامل من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الإسراع في اقتراح الجنرال نديم رضا رئيس الاركان المشتركة السابق للجيش الباكستاني بتشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين البلدين.

واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللقاءات المتبادلة لكبار القادة واستخدام القدرات التدريبية والعملياتية والأمنية والفنية مؤشرا على جدية البلدين في تطوير التعاون في إطار المصالح الوطنية.

كما قيّم اللواء باقري تدشين الاسواق الحدودية خطوة فعالة في تعميق أمن الحدود ودعا في الوقت نفسه إلى زيادة قوات حرس الحدود التابعة للجيش الباكستاني.

ودعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ساهر شمشاد ميرزا، ​​لزيارة طهران.

من جانبه ، شكر الرئيس الجديد للاركان المشتركة للجيش الباكستاني اللواء ساهر شمشاد ميرزا ​​، اللواء باقري على تهنئته وحسن اهتمامه، واعتبر الحدود المشتركة بين البلدين بأنها حدود سلام وصداقة ، وأعلن أن جمهورية باكستان الإسلامية تدعم دائمًا مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في المحافل الدولية خاصة في موضوع الطاقة النووية ولا مانع من توسيع التفاعل الثنائي.

واعتبر تسريع تشكيل فريق العمل العسكري المشترك بين البلدين من أولويات الجيش الباكستاني، كما أعرب عن تقديره للدعم بلاد حدود من قبل القيادة في الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بقضية كشمير.

وفي الختام طلب هذا المسؤول في الجيش الباكستاني نقل تحياته إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني.

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اللواء باقري: عازمون على تشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين إيران وباكستان