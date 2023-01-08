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رئيس مجلس الشورى الاسلامي : اساءة مجلة فرنسية لقيادة الثورة في ايران هو نتيجة غياب المنطق وعلامة غضب الغرب وفشل مؤامرة اعمال الشغب

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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