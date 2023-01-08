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موقع عبري:

قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة بوجه "اسرائيل"

قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة بوجه
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

توقع موقع إلكتروني عبري، أن قطاع غزة سيتحول إلى برميل بارود في وجه سلطات الاحتلال في أي لحظة.

العالم - فلسطين

وذكر الموقع العبري "واللا"، أن قطاع غزة يمكن أن يتحول إلى برميل بارود سينفجر في أي لحظة، وأن التصعيد يمكن أن يعود مرة أخرى بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في القطاع.

وأكد الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية مكثفة، سواء برية أو بحرية أو جوية، من أجل التعامل مستقبلا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة وأن الجيش يتوقع عملية اقتحام للحدود الإسرائيلية من قبل الداخل الفلسطيني في القطاع من ناحية البحر أو البر أيضا.

وأشار الموقع إلى أن هناك تحذيرات (مخاوف) عسكرية إسرائيلية بأنه يمكن للفلسطينيين في القطاع اختراق أو تسلل مجموعات منهم إلى شاطئ زيكيم الخاضع للاحتلال كما سبق وجرى قبل عدة سنوات، حيث نجح بعض قوات كوماندوز فلسطينية في اختراق الشاطئ نفسه والدخول لمئات الأمتار في داخل الكيان الإسرائيلي.

وحول عملية الاختراق الأرضي أو البري، فيعتقد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأنه يمكن لقوات عسكرية من المقاومة الفلسطينية اختراق الحاجز الأرضي والدخول إلى الداخل الفلسطيني من قطاع غزة، حيث تقوم "فرقة غزة" التابعة لجيش الاحتلال بالتدريب على كيفية منع هذه القوات الفلسطينية من اختراق تلك الحدود المشتركة.

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