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تايون تعلن رصد 22 طائرة و3 سفن حربية صينية في محيطها خلال يوم

تايون تعلن رصد 22 طائرة و3 سفن حربية صينية في محيطها خلال يوم
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية رصد 22 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية تنتهك سيادة البلاد، خلال اليومين الماضيين.

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية يوم أمس- إنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأضافت الوزارة أن 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان.

وذكرت الصحيفة أن الصين أرسلت - هذا الشهر - 94 طائرة عسكرية و23 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020 زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".

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