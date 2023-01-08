شاهد.. ملك ملوك 'اسرائيل'، يصبح دمية بيد العصابات

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الانتخابات الاسرائيلية افرزت ما تسمی بقوی اليمين الفاشي الصهيوني المتطرف.

وأضاف ان هذه القوی حولت نتنياهو من سياسي يدعي انه آخر جيل من المؤسسين وانه ملك ملوك الكيان الصهيوني، حولته الی أداة ودمية بيد حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش وزعيم حزب القوة اليهودية ايتمار بن غفير.

وأوضح ان هناك مخططات تستعيد زمن بدايات الصراع منذ نكبة العام 1948، فالكل يتذكر ان من قام بتهجير الشعب الفلسطيني في بداية مشروع الاستيطان داخل الاراضي الفلسطينية هم العصابات المؤسسة لكيان الاحتلال؛ والان من يقود مخططات الحكومة الاسرائيلية الحالية هم ذات العصابات بأسماء مختلفة كعصابة شبيبة التلال وعصابة تدفيع الثمن وغيرها.

وحذر ان الهدف الحالي لهؤلاء العصابات هو زيادة الاستيطان في الجليل والنقب والضفة الغربية وايضاً تكثيف عمليات اقتحام المسجد الاقصی.