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خبيرة مصرية تكشف للعالم الجديد عن المقترح المصري

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت الخبيرة بالشؤون الافريقية أسماء الحسيني إن بعض القوى المدنية السودانية قلبت بالمقترح المصري، والبعض ترى انها ملتزمة بمسار آخر لن تحيد عنه.

العالم - خاص بالعالم

وقالت الحسيني في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن مصر ترى الانقسامات لن تصحح مسار الوضع بالسودان لذلك طرحت مقترح الحوار السوداني السوداني في القاهرة.

وأضافت، أن مصر تسعى لأن يكون الحوار السوداني السوداني في القاهرة يشمل كافة الاطراف السودانية، بحيث يشمل أكبر عددمن القوى المدنية.

وأشارت االخبيرة بالشؤون الافريقية الى أن السودان يعاني من أزمة شاملة على كافة الاصعدة، لذا هناك حاجة ماسة للخروج من هذه الازمة التي جعلته على حافة الهاوية.

وأكدت الحسيني، أن الأزمة تعمقت في السودان بسبب كثرة اللاعبين ووجود الاختلاف بين أطراف المشهد السياسي وكذلك التدخلات الخارجية.

هذا وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مقترح مصري لحوار سوداني سوداني في القاهرة، قدمه مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل خلال زيارته إلى البلاد في الأيام الماضية.

وقال عضو المكتب التنفيذي لتحالف الحرية والتغيير بابكر فيصل، في مؤتمر صحافي، إن الوفد المصري أكد دعمه للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي، ولم يقدم مبادرة جديدة بالكامل.

وأوضح أنه خلال اجتماعه بالوفد المصري، رد بوضوح بأنه لا يوجد في الاتفاق الإطاري أي إرباك، وتم ابلاغ الوفد بأن التحالف مع الاتفاق ولن يدخل في أي تفاهمات بعيدة عنه، ولن يجلس مع أي طرف ليس من أطرافه.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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خبيرة مصرية تكشف للعالم الجديد عن المقترح المصري

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