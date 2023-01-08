الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية:لايحق لفرنسا بتاريخها الاستعماري الأسود وانتهاكها لحقوق الإنسان وحرية التعبير تبرير اساءتها لمقدسات الأمم بذريعة حرية التعبير

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني: لا يحق لفرنسا أن تبرر إساءة المقدسات بذريعة حرية التعبير

شاهد.. عودة المعارك في أوكرانيا مع انتهاء هدنة 'بوتين'

الشيخ قاووق: حزب الله ليس جزءاً من معارك الكيديات والمناكفات السياسية

خبيرة مصرية تكشف للعالم الجديد عن المقترح المصري

اللواء سلامي: الشهيد سليماني نموذج للانسان المثالي

تايوان تعلن رصد 22 طائرة و3 سفن حربية صينية في محيطها خلال يوم