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اللواء سلامي: الشهيد سليماني نموذج للانسان المثالي

اللواء سلامي: الشهيد سليماني نموذج للانسان المثالي
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء محمد سلامي": لو نظرنا إلى الاوجه المتعدة لشخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني نجده نموذجا للانسان الجامع والمثالي.

العالم - ايران

واضاف سلامي، اليوم الاحد، في مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني في مصلى كرمان: في مثل هذا اليوم، وقع الحدث الاكبر حيث اغرورقت عيون ابناء مدينة كرمان بالدموع وهرعوا الى الشوارع للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد سليماني.

وقام القائد العام لحرس الثورة الاسلامية مساء السبت بزيارة ضريح الشهيد سليماني، في مقبرة "روضة الشهداء" في مدينة كرمان جنوب شرق ايران وقرأ الفاتحة على روحه وارواح الشهداء الطاهرة.

ووصل اللواء سلامي امس إلى كرمان للمشاركة في الملتقى الختامي للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني (عشرة المقاومة)، والذي سيعقد اليوم الأحد، في مسجد الإمام علي (ع) في كرمان.

وكان قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ومرافقيهما يوم 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في ضربة جوية اميركية غادرة بصاروخ اطلق من طائرة مسيرة استهدفت مركبتهم حين خروجهم من مطار بغداد.

يتبع

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اللواء سلامي: الشهيد سليماني نموذج للانسان المثالي

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