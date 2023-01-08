مجلس خبراء القيادة: التصرف الوقح للصحيفة الفرنسية همجية ثقافية

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان اصدره مجلس خبراء القيادة اليوم الاحد ادان فيه التصرف المهين الذي اقدمت عليه الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" في الاساءة للمرجعية الدينية الشيعية.

وورد في البيان: إن التصرف الوقح للصحيفة الفرنسية السخيفة ضد الدين الإسلامي والمرجعية الشيعية أظهر مرة أخرى كراهية وحقد أعداء الإسلام والشيعة.

واضاف: ان صحيفة "شارلي ايبدو" المنحطة، التي اشتهرت بإهانة مقدسات الاسلام والمسلمين وخاصة شخص الرسول الكريم (ص) ، وفي خطوة اخرى جرحت مشاعر احرار العالم ومحبي الثورة الاسلامية واثارت غضبهم باساءتها إلى المقام الشامخ للمرجعية الدينية وولاية الفقيه وقائد المستضعفين.

وتابع البيان: بطبيعة الحال فإن نشر الرسوم الكاريكاتورية المهينة من قبل هذه الصحيفة سيئة الماضي ودعم هذه الهمجية الثقافية من قبل الحكومة الفرنسية سيئة السمعة ليس بالأمر المستبعد عن اذهان شعب إيران الإسلامية ، لأنه احيا الوجه الاخر للنزعة الاستكبارية لحكام قصر الإليزيه في دعم المنافقين (زمرة خلق الارهابية) والدعم التسليحي للمجرم صدام ضد شعبنا المظلوم.

وختام البيان: ان مجلس خبراء القيادة ، الذي تعزز منزلته ومكانته القيادة وفق ما صرح به الإمام الراحل (رض) ، يدعم المرجعية العظيمة وقائد الثورة الإسلامية ، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي "مد ظله العالي" ، ويدين هذا التصرف السخيف والوقح من قبل صحيفة "شارلي ايبدو" واذ أنه يقيّم هذا التصرف السخيف في سياق يأس وهوان الاستكبار والصهيونية العالمية في مواجهة القدرة الباهرة والتقدم المتزايد باستمرار للجمهورية الإسلامية الإيرانية يدعو وزارة الخارجية والمؤسسات المسؤولة والجبهة الثقافية للثورة الإسلامية لابداء ردود الفعل على هذا التصرف المهين في نطاق مسؤولياتهم حتى تنكشف اكثر فاكثر للشعوب وخاصة لمسلمي العالم، الطبيعة والاهداف القذرة لمدراء هذه الصحيفة الحاقدة وادعياء حرية التعبير.