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الخارجية الايرانية:على باريس ان تراعي المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية كالاحترام وعدم التدخل واحترام المقدسات القومية والدينية للآخرين

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

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