شاهد.. المستوطنون ينددون بفاشية حكومة نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

ناقوس الخطر يدق في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والخطر الذي أخرج هؤلاء ليس ما يطال القضية الفلسطينية، بل ما يطال الكيان نفسه بحسب الآلاف من المستوطنين.

عاصمة الكيان تل أبيب شهدت تظاهرة شارك فيها قرابة الخمسة آلاف شخص تنديدا بسياسات رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيله.

وقال أحد المتظاهرين: "جئت إلى هنا اليوم مع الآلاف من الاشخاص وهي المرة الأولى ولكنها لن تكون الاخيرة وستستمر وذلك لأن هناك مشكلة هنا في "إسرائيل".

المحتجون تجمعوا في ساحة هبيما وسط المدينة ونددوا بالفاشية وسياسة الفصل العنصري المتبعة في إدارة شؤون الكيان، وهاجم المتظاهرون أعضاء في حكومة نتنياهو بينهم وزير الأمن القومي بن غفير واعتبروه كارثة بسبب ممارساته التي أثارت المجتمع الدولي.

كما حذر المحتجون من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين والاستخفاف بحياتهم، وشددوا أيضا على أن الكيان يتحرك إلى الوراء وهو ما قد يهدد وجوده مستقبلا.

وتعود كثير من مخاوف سكان الكيان للنهج المتطرف الذي تعتمده حكومة نتنياهو والخطط التي تسعى لتنفيذها، وعلى رأسها محاولات تحجيم القضاء وتجاوزه من قبل قوى سياسية برلمانية.



وقال مشارك آخر: "لا نريد تدمير القضاء نريد أن تكون الحكومة تحت السيطرة وأن لا تكذب".



وتمتد خطط حكومة نتنياهو إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بالتوازي مع التصعيد ضد المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى وما يتعرض له من اقتحامات متكررة.

يذكر أن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي وصل إلى أشد حالاته، حيث شهد الكيان إجراء خمس انتخابات برلمانية خلال أقل من أربع سنوات لعدم امتلاك أي حزب للأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وتباين الرؤى بين قادة وساسة الكيان أنفسهم.