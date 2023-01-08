لقاء وطني لبناني فلسطيني في مخيم البداوي شمال لبنان  إحياءً لذكرى الشهيد سليماني

العالم _ لبنان

تخلل اللقاء الوطني كلمات تحدثت عن مسيرة وتاريخ الشهيد سليماني النضالية، كانت على الشكل التالي:

- كلمة اللجنة الشعبية ( ألقاها أ.احمد شعبان)، تحدث عن ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني وعن الشهداء وعن مسيرة الشهيد سليماني.

- كلمة تحالف القوى الفلسطينية ( ألقاها الحاج ابو عدنان عودة )، رحب فيها بالحضور الذين شاركوا بتكريم القائد الشهيد قاسم سليماني.

- كلمة المركز الوطني في الشمال ( ألقاها الاستاذ كمال الخير )، شكر من احيا وساهم في احياء هذه الذكرى للقائد الذي اسس ودعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، متحدثاً عن مسيرته النضالية على جميع الاصعدة.

- كلمة الاحزاب الوطنبة اللبنانية (ألقاها أ. جمال عوفر ).

- كلمة حركة التوحيد الاسلامي ( ألقاها امين سر الحركة الشيخ بلال شعبان ).

- كلمة فصائل منطمة التحرير الفلسطينية ( الحاج ابو وائل عبد الوهاب ).

وفي نهاية اللقاء شكر عريف الحفل الحضور لمشاركتهم في إحياء هذه الذكرى.