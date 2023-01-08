الغرب واجه تحديات صعبة وهزته التيارات الشعبوية

خاص بالعالم

والبداية ستكون مع مجلة "ايكونوميست" البريطانية والتي نشرت تقريراً تحت عنوان "ماذا يعني العام 2022 للعالم؟"، قالت فيه: ان الاختبارات التي عاشها الكوكب عام 2022 كشفت عمق الانقسامات العالمية، وذكرت ان 35 دولة مثلاً امتنعت عن التصويت في احدث تصويت اممي ضد روسيا، واكدت ان الاستياء الدولي مفهوم لكون الغرب ظل يظهر ان مخاوفه هي قضايا عالمية، في حين ان مصائب الاخرين مثلا في اليمن او القرن الافريقي هي قضايا اقليمية لا غير.

وتابعت قائلة: ان الغرب واجه تحديات صعبة بعد ان هزته انتصارات التيارات الشعبية في الداخل، والنهوض الاستثنائي للصين خارجياً، قبل ان يستعيد توازنه ويجد موطيء قدم له على أرض متحركة.

يبحث البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة من العاصمة السورية دمشق الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند الضاهر.

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