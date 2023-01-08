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في ذكراها الثالثة .. ضربة ‘عين الأسد’ التي مرغت أنف أمريكا بالتراب

في ذكراها الثالثة .. ضربة ‘عين الأسد’ التي مرغت أنف أمريكا بالتراب
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

في 8 يناير 2020، أطلقت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، العديد من الصواريخ الباليستية على القوات الامريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق.

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