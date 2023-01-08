مسيرات 'الحصار حرب'.. الرسائل والدلالات؟

خاص بالعالم

وحذر بيان المسيرات من عواقب استمرار الحصار، مشددا على ان استمراره يعني استمرار العدوان والحرب على اليمن، مؤكدا أن هذا التعنت سيواجه برد فعل عسكري غير مسبوق.

وأكد اليمنيون أن فتح الموانئ والمطارات اليمنية دون قيد أو شرط مطالب مشروعة لا تقبل المساومة، ويجمع عليها أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه وعلى دول العدوان في حال استمرت في ذلك تحمل التبعات التي ستكون مؤلمة وقوية.

الى ذلك، أعلنت السعودية اختتام ما اسمته تمرينا بحريا على حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية في شركة أرامكو حسب وصفها وبينت أن التمرين يأتي بغرض حماية المنشآت البترولية من اي هجوم بالمسيرات او الصواريخ.

فما هي رسائل ودلالات تظاهرات صنعاء؟

وهل هذه التظاهرات بداية للتصعيد جديد في عمق العدوان؟

وماذا يعني الاعلان السعودي عن قيامها بتمرينات لحماية المنشات النفطية؟

هذه الاسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفي هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.... من صنعاء، نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي، ومن بيروت الاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ما هي رسائل ودلالات التظاهرات والمسيرات التي شهدتها صنعاء تحت عنوان الحصار حرب؟

هل بالفعل هذه المسيرات والتظاهرات تحذير اخير لتحالف العدوان؟

هل يفهم برأيكم التحالف لغة التهديد التي تكررت بشكل كبير في الاونة الاخيرة من قبل حكومة صنعاء؟

ما هي المطالب اليمنية التي يتم التظاهر اليوم من اجلها؟

في حال لم يستمع التحالف وهذا هو الارجح. ما هي قدرات صنعاء من اجل التصعيد، وهل بالفعل سيكون هناك تغيير في اطار المواجهة العسكرية؟

كيف قرأتم ايضا الاعلان السعودي عن قيامه بمناورات من اجل الدفاع عن المنشات النفطية؟

لماذا هذه المرة تقوم السعودية بمناورة عسكرية لوحدها بينما كانت سابقا تقوم بذلك في اطار تحالفات وقوات اجنبية ومشاركة امريكية واماراتية؟

هل تدرك الرياض بنظركم الخطر الذي قد يصل الى منشآتها النفطية والاقتصادية؟

هل يعني ان هذه المناورات رسالة او رد على التهديدات والرسائل التي تبعث بها صنعاء للرياض؟

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