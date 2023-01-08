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خدمة الطابع الإلكتروني الموحد في دمشق يرى النور خلال 3 أشهر

خدمة الطابع الإلكتروني الموحد في دمشق يرى النور خلال 3 أشهر
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفذت اللجنة المعنية بالطابع الإلكتروني السوري الموحد في وزارة المالية أولى تجارب إصدار هذا الطابع ليحل محل كل أنواع الطوابع المستخدمة في المعاملات، وذلك بعد انتهاء فريق البحوث العلمية المعني من المراحل البرمجية، وانتقال المشروع إلى مرحلة الاختبار والتقييم.

العالم - سوريا

وتم خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي التأكد من تحقق الشروط التي أقرتها اللجنة وفقاً للدراسة الخاصة بالطابع الإلكتروني لجهة تبسيط الإجراءات، وقابلية المشروع للتطوير والربط لاحقاً مع الدفع الإلكتروني وتوحيد الطوابع المختلفة بطابع وحيد لكل المعاملات.

ويتضمن الطابع الإلكتروني الموحد رمز استجابة سريعاً “كيو آر” لتمكين المواطن من التأكد بأن الطابع صادر فعلاً من منظومة الطابع الإلكتروني في وزارة المالية، وأن هذه المعلومات تم ترحيلها إلى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، إضافة لحصوله على المعلومات المتعلقة بنوع الخدمة ومكان وزمان الحصول عليها.

وطلب الوزير ياغي من الإدارة الضريبية التواصل المباشر مع كل الجهات العامة لتنظيم عملية برمجة خدماتها والطوابع المتعلقة بها على المنظومة الخاصة بالطابع الإلكتروني اعتباراً من يوم غد لاثنين، مؤكداً ضرورة اختبار التجهيزات والبرمجيات بشكل دقيق وتدريب العاملين المعنيين والمعتمدين لتحقيق الجهوزية الكاملة قبل طرح الخدمة للمواطنين، والمخطط أن يكون بشكل تدريجي انطلاقاً من محافظة دمشق قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

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