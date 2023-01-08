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رئيسي: رغبة أميركا في التقرب من فنزويلا تعود لحاجتها لمصادر الطاقة

رئيسي: رغبة أميركا في التقرب من فنزويلا تعود لحاجتها لمصادر الطاقة
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، رغبة الأميركيين اليوم في التقرب من فنزويلا بأنها ليست من باب الصداقة ولكن بسبب حاجة بلادهم إلى مصادر الطاقة.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال استقبال رئيسي اليوم الأحد للسفير الجديد لجمهورية فنزويلا "خوسيه رافائيل سيلفا أبونتي"، حيث تسلم منه أوراق اعتماده.

ووصف رئيس الجمهورية العلاقات بين البلدين بأنها ودية للغاية وقال: خلال زيارة السيد مادورو إلى طهران، أجرينا محادثات بناءة أسفرت عن اتفاقيات مفيدة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ هذه الاتفاقيات خلال مهمة السفير الفنزويلي الجديد وقال: إن تطبيق هذه التفاهمات يمكن أن يؤدي إلى تفعيل القدرات المتنوعة للبلدين في اتجاه توسيع التعاون الثنائي.

وفي جانب آخر من حديثه، اعتبر رئيسي أن الروح الطامحة للاستقلال لدى الشعب الفنزويلي جعلته شعبا متميزا في المنطقة، وقال: إن رغبة الأميركيين اليوم في التقرب من فنزويلا ليست من باب الصداقة ولكن بسبب حاجة بلادهم لمصادر الطاقة.

من جانبه نقل "خوسيه رافائيل سيلفا أبونتي" السفير الجديد لجمهورية فنزويلا، تحيات رئيس وشعب فنزويلا إلى الرئيس رئيسي، وقال: إن فنزويلا، شعبا وحكومة، ممتنون للدعم من قبل الحكومة والشعب الإيراني، وخلال مهمتي، سأبذل قصارى جهدي لتنمية وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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