الرئيس الإيراني: مستعدون لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية

العالم - إيران

وقال الرئيس رئيسي، خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفير مالي الجديد، محمد مايغا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعت إلى تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية بعد انتصار الثورة الإسلامية.

واستهجن سياسات الحكومات الغربية تجاه الدول الإفريقية، واوضح إن الغربيين دخلوا هذه القارة ليس من أجل المساعدة، ولكن لاستعمار ونهب ثروات الشعوب الإفريقية، وقال: نعتقد أن الدول الأفريقية بما تمتلكه من احتياطيات ومصادر غنية بالإضافة إلى الكوادر البشرية، ستكون قادرة على تحقيق المزيد من التنمية والتقدم مع الاستقلال دون تدخل الغربيين.

وأوضح رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية أن وجود الغربيين في مناطق مختلفة من العالم لا يجلب الأمن ، بل يخل بالأمن أيضًا ، وأضاف: نأمل أن تتخذ حكومة مالي الجديدة خطوات كبيرة نحو الاستقلال والتنمية بمساعدة شعبها.

وقال إبراهيم رئيسي: بالنظر إلى قدرات إيران الهائلة ، فإننا مستعدون لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول الأفريقية ، بما في ذلك مالي.

من جانبه أشاد محمد مايغا ، سفير مالي الجديد لدى طهران، بالتقدم الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وقال: في الأوساط العلمية والسياسية الأفريقية ، تُعرف إيران بأنها أحد الاقتصادات الناشئة ، وبناء عليه فاننا نريد تعزيز العلاقات معها.