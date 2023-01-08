الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في اطار تدابير انتقامية..

الكيان الصهيوني يلغي بطاقة "شخصية مهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني

الكيان الصهيوني يلغي بطاقة
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

ألغى كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.

العالم - الإحتلال

وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.

وأكد متحدث باسم وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.

وقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء إن القرار تضمن "عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة" وإجراءات أخرى.

وأضاف "تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لـ [إسرائيل] في الأمم المتحدة".

وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر كانون الأول إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال الصهاينة للأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية أمس السبت أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم فردا من عرب منطقة 1948 أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.

وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع الإحتلال تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها كيان الإحتلال مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل منطقة 1948.

وقال أحمد الديك مساعد المالكي لرويترز "وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الدبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها".

وصادرت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.

روابط ذات صلة

الإحتلال يسحب بطاقات الـVIP من وزير الخارجية الفلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فصائل فلسطينية تدعو لـ"الانتفاض" في وجه الكيان الصهيوني

مصدر عراقي: الطائرة المسيرة اخترقت المنظومة الصاروخية لقاعدة عين الاسد

قلم رصاص الغرب واجه تحديات صعبة وهزته التيارات الشعبوية

ائتلاف 14 فبراير البحريني يؤكد التزامه بمحور المقاومة 

في اطار تدابير انتقامية.. الكيان الصهيوني يلغي بطاقة "شخصية مهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني

دولة القانون في العراق: البرلمان ماض بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات