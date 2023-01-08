الكيان الصهيوني يلغي بطاقة "شخصية مهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني

العالم - الإحتلال

وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.

وأكد متحدث باسم وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.

وقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء إن القرار تضمن "عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة" وإجراءات أخرى.

وأضاف "تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لـ [إسرائيل] في الأمم المتحدة".

وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر كانون الأول إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال الصهاينة للأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية أمس السبت أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم فردا من عرب منطقة 1948 أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.

وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع الإحتلال تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها كيان الإحتلال مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل منطقة 1948.

وقال أحمد الديك مساعد المالكي لرويترز "وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الدبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها".

وصادرت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.