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الإنتقام للقائد سليماني يكون بتحرير عقول وقلوب شعوب المنطقة من الهيمنة الأميركية

الإنتقام للقائد سليماني يكون بتحرير عقول وقلوب شعوب المنطقة من الهيمنة الأميركية
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

استضاف مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك شرق لبنان المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر، في لقاء حواري تحت عنوان: "شبابنا ثأر قادتنا"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بحضور فاعليات سياسية وتربوية.

العالم - لبنان

وقارن باقر ما بين موضوع الانتقام وأخذ الثأر لسيد الشهداء الإمام الحسين، والإنتقام وأخذ الثأر لسيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني، فقال: بعد 5 سنوات من واقعة عاشوراء، نهض المختار الثقفي في ثورة مهمة وعظيمة للاقتصاص من قتلة الإمام الحسين، مطلقا شعار يا لثارات الحسين، واستطاع أن يحشد جيشا كبيرا من المحبين والمخلصين والموالين لاهل البيت لتحقيق هذا الهدف، وتمكن من قتل الكثير من المشاركين بشكل مباشر او غير مباشر في قتل الإمام الحسين ممن كانوا في ساحة كربلاء مع معسكر الباطل، ولكن المهمة لم تنجز ولم تحقق الإنتقام العادل، فالإنتقام الحقيقي سيتحقق على يد الأمام الحجة المنتظر، عندما يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فالهدف يتحقق بإقامة دولة الحق التي خرج الإمام الحسين لتحقيقها.

واعتبر ان الشهيد قاسم سليماني ليس شخصا عاديا، بل صاحب مشروع، وكان كما عبر الإمام الخامنئي مدرسة، لذلك وإن كان الإنتقام من المجرمين قتلته شيئا مطلوبا ومشروعا، ولكن الانتقام الحقيقي للقائد سليماني يكون بتحرير المنطقة من الهيمنة الاستعمارية الأميركية، ومن الاحتلال الثقافي والحضاري الذي يمثله الإستعمار الأميركي في المنطقة، وبإلحاق الهزيمة بالحرب الناعمة الأميركية التي تريد السيطرة على عقول وقلوب الناس، والحرب الناعمة أشد خطرا من الحرب العسكرية والحروب التقليدية، لذا الانتقام الحقيقي يتحقق بطرد الثقافة الأميركية وتحرير شعوب المنطقة من الهيمنة الأميركية.

ودعا باقر إلى اعتماد جهاد التبيين والتبليغ، وتبيان الحقائق وفضح العدو وإفشال مخططاته، وتحرير عقول وقلوب شعوب المنطقة من الهيمنة الأميركية..

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