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دولة القانون في العراق: البرلمان ماض بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات

دولة القانون في العراق: البرلمان ماض بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي اسعد البزوني، اليوم الأحد، أن مجلس النواب ماض بإجراءات تعديل قانون مجالس المحافظات.

العالم - العراق

وقال البزوني، إن "غالبية القوى السياسية مع تغيير قانون الانتخابات والعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة"، مبينا ان "إجراء الانتخابات مرهون حاليا بحسم قانون الموازنة للشروع ببحث اليات الانتخابات".

وأضاف أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات بحاجة إلى تعديلات نتيجة الملاحظات الكثيرة الواردة من قبل النواب".

وأكد أن "انتخابات المجالس المحلية أصبحت ضرورة قصوى"، لافتا إلى "حرص المجلس على المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، اكد في حديث سابق لوكالة "المعلومة" أن البرلمان يعتزم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة.

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دولة القانون في العراق: البرلمان ماض بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات