كوريا الجنوبية تخطط لــشراء نظام رصد "إسرائيلي"

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وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرضت فيه سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لانتقادات شديدة لفشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي أواخر الشهر الماضي.

وتم الكشف عن أن إحدى المسيرات اخترقت منطقة حظر الطيران، المسماة P73، بالقرب من المكتب الرئاسي في حي يونغسان وسط سيئول، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن أجل تعزيز نظام الدفاع الجوي، يفكر الجيش في الدفع من أجل الاستحواذ سريعا على نظام "سكاي سبوتر"، وفقا للمصدر.

والنظام الإسرائيلي مصمم لاكتشاف الأجسام الجوية مبكرا وتتبعها، بما يشمل الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية التي تستخدم في الحركات الهجومية.

ويخطط الجيش لقرار ما إذا كان سيطلب رسميا شراء النظام بعد مراجعة فعاليته في مواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، خاصة في تعويض أوجه النقص في الرادارات وأجهزة المراقبة الحرارية العاملة حاليا.