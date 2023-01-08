الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لمراقبة جارتها..

كوريا الجنوبية تخطط لــشراء نظام رصد "إسرائيلي"

كوريا الجنوبية تخطط لــشراء نظام رصد
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال مصدر دفاعي في سيئول اليوم الأحد، إن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء "عين كهربائية" إسرائيلية في إطار جهوده لتعزيز قدراته على رصد الطائرات الكورية الشمالية المسيرة صغيرة الحجم.

العالم - آسيا والباسفيك

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرضت فيه سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لانتقادات شديدة لفشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي أواخر الشهر الماضي.

وتم الكشف عن أن إحدى المسيرات اخترقت منطقة حظر الطيران، المسماة P73، بالقرب من المكتب الرئاسي في حي يونغسان وسط سيئول، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن أجل تعزيز نظام الدفاع الجوي، يفكر الجيش في الدفع من أجل الاستحواذ سريعا على نظام "سكاي سبوتر"، وفقا للمصدر.

والنظام الإسرائيلي مصمم لاكتشاف الأجسام الجوية مبكرا وتتبعها، بما يشمل الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية التي تستخدم في الحركات الهجومية.

ويخطط الجيش لقرار ما إذا كان سيطلب رسميا شراء النظام بعد مراجعة فعاليته في مواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، خاصة في تعويض أوجه النقص في الرادارات وأجهزة المراقبة الحرارية العاملة حاليا.

روابط ذات صلة

مسيرة كورية شمالية تخترق منطقة حظر جوي في سيئول

تصعيد بين الكوريتين..كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية العراقية: ندعم وجود حركة تضامنيَّة معلنة تجاه فلسطين

شميم من رائحة شهيد المقاومة قاسم سليماني.. مسؤول في "حزب الله": "إسرائيل" مرعوبة من دخول "فرقة الرضوان" إلى فلسطين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-01-2023

السفير الإيراني يبحث مع رئيس مجلس الامة الكويتي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

مسئول سابق من"موساد" يكشف .. هكذا دمر الإحتلال "المفاعل النووي" العراقي واغتال عالم نووي مصري!

الرئيس الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية