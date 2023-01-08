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السفير الإيراني يبحث مع رئيس مجلس الامة الكويتي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

السفير الإيراني يبحث مع رئيس مجلس الامة الكويتي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى السفير الايراني في الكويت مع رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد، حيث بحث معه العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتطورات العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

العالم - إيران

واجتمع السفير الايراني لدى الكويت محمد إيراني اليوم الاحد برئيس مجلس الامة الكويتي الجديد أحمد السعدون، حيث بحث معه العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتطورات العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

واشار السفير الايراني إلى العلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، داعيا إلى التعاون المشترك بين برلماني البلدين، وكذلك التشاور في اطار اجتماعات اتحاد البرلمانات الدولي والإسلامي.

وأعلن السفير الايراني استعداد مجلس الشورى الإسلامي لتعزيز وتطوير العلاقات مع مجلس الأمة الكويتي، ودعا إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين كأساس لتطوير هذه العلاقات.

بدوره اكد رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد السعدون على الدور المهم والمؤثر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، معربا عن ترحيبه بالتعاون المستمر وتبادل الآراء بين برلماني البلدين بشكل ثنائي وفي اطار اتحاد البرلمانات، وأعرب عن استعداده لتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية في البلدين.

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