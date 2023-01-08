بانوراما: احتجاج ايراني ضد الإساءة الفرنسية للمقدسات وبدايات ازمة حكومة نتنياهو

خاص بالعالم

وشهدت طهران وعدد من المدن الايرانية وقفات احتجاجية ادانت من خلالها الاساءة وازدواجية الحكومة الفرنسية في التعاطي مع حرية التعبير.



وفي برنامج "بانوراما" الثاني سيتناول... تظاهر الآلاف في عاصمة كيان الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب تنديدا بالحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر إعلامية إن أكثر من خمسة آلاف شخص شاركوا في التظاهرات، وقد حذروا من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين وكذلك من مغبة تحجيم القضاء.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.