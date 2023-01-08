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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية الايرانية:على باريس ان تراعي المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية كالاحترام وعدم التدخل واحترام المقدسات القومية والدينية للآخرين
الخارجية الايرانية:لايحق لفرنسا بتاريخها الاستعماري الأسود وانتهاكها لحقوق الإنسان وحرية التعبير تبرير اساءتها لمقدسات الأمم بذريعة حرية التعبير
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران:الثار لدماء الشهيد سليماني لايزال يمثل الاولوية وسنثار لدماء شهداء المقاومة من قادة ومرتكبي الجريمة
رئيس مجلس الشورى الاسلامي : اساءة مجلة فرنسية لقيادة الثورة في ايران هو نتيجة غياب المنطق وعلامة غضب الغرب وفشل مؤامرة اعمال الشغب
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 08-01-2023
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الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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كيف تشاهد العالم
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