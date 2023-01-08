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عراقيل تركية أمام عضوية حلف الناتو تثير استياء السويد

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أنّ تركيا التي تعرقل انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي منذ أيار/مايو تؤكد أننا نفّذنا ما تعهدنا القيام به لكنها تقول أيضا إنها تريد أموراً لا نستطيع ولا نريد تلبيتها.

العالم - أوروبا

وقال كريسترسون نحن مقتنعون بأن ترکيا ستتخذ قراراً ولانعرف متی.

وبيّن ان القرار في معسکر ترکيا، ويعتمد هذا القرار بشکل خاص علی عدة عوامل في السياسة الداخلية الترکية.

ووقعت فنلندا والسويد اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022 تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما في حلف شمالي الأطلسي.

وتقدّم البَلَدَان في شهر أيار/مايو الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، إلاّ أنّ تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني.

وقد عبّرت أنقرة عن خيبة أملها من قرار في أواخر العام الماضي صدر عن محكمة سويدية عليا قضى بوقف طلب تسليم صحافي يُشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي تحمّله تركيا مسؤولية محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

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