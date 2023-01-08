الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسرى الفلسطينيون يعلنون التعبئة الشاملة لمواجهة قادمة مع الإحتلال

الأسرى الفلسطينيون يعلنون التعبئة الشاملة لمواجهة قادمة مع الإحتلال
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى وفي كل السجون أعلنوا حالة التعبئة الشاملة، استعدادًا لمواجهة واسعة، ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها، والتصعيد من عمليات القمع، والتنكيل بحقهم.

العالم - فلسطين

وأردف نادي الأسير بالقول: على المدعو المتطرف "بن غفير" الذي قام الليلة الماضية بزيارة للأقسام الجديدة في سجن "نفحة" لبث مزيد من التهديدات أن يسأل من سبقوه من وزارء، ولوحوا على مدار عقود في فرض أقصى أنواع الإجراءات بحق الأسرى، كيف كان مصير إجراءاتهم، وكيف تمكن الأسرى على مدار هذه العقود من مراكمة تجربة نضالية واسعة، حتّى مع تطور الماكينة التي حاولت منظومة السّجن فرضها.

وأضاف نادي الأسير "إن الأسرى خاضوا أكثر من 25 إضرابا جماعيا، وفرضوا معادلة بفعل نضالاتهم على مدار هذه العقود، والواقع اليوم في السجون، أقوى وأكبر مما يتخيله "بن غفير".

وتُدرك أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها ما تسمى "بمصلحة السجون" أن ما يطلبه "بن غفير" اليوم طلبه العديد من قبل، وفعليا تبخرت هذه التهديدات على وقع صلابة، ووحدة الموقف الاعتقالي، واستعداد الأسرى للتصدي لكل إجراء يمس بكرامتهم، أو ينتقص من حقوقهم".

وأشار نادي الأسير إن الاختبار الكبير لأجهزة الاحتلال، كان فعليا بعد عملية "نفق الحرية" البطولية، إلا أن الأسرى، وعلى قاعدة الوحدة، تمكنوا من ردع جملة من الإجراءات كانت إدارة السجون تلوح بفرضها، فمنذ شهر أيلول عام 2021، خاض الأسرى معارك متتالية، ولم يتوقفوا، وفعليا من يراقب تفاصيل التهديدات، والواقع يجد أن إدارة السّجون فشلت في فرض إجراءاتها، وتحاول خلف هذه التهديدات أن تجد حلًا وسطا ما بين ما تريده الحكومة المتطرفة، والواقع المفروض داخل السجون".

وللإشارة .. إن عملية "نفق الحرية" البطولية، هي عملية في فجر السادس من أيلول، قبل عام، حيث استفاق العالم على خبر حفر عميقا في سجلات التاريخ، ستة أسرى انتزعوا حريتهم رغما عن سجانهم في عملية كسرت هيبة أمن الكيان الصهيوني، وحولت أجهزة استخباراته إلى مادة للسخرية والاستهزاء، نتيجة فشله المركب، بدايةً من جهله بنوايا الأسرى ومخططهم الرامي للهروب من السجن.

روابط ذات صلة

'بن غفير' يوعز بالتنكيل والأسرى يعلنون التعبئة الشاملة

قيادي في حركة حماس: سنحرر الأسرى مهما كان الثمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطن يحاول دهس شبان بحي الشيخ جراح بدم بارد

الأسرى الفلسطينيون يعلنون التعبئة الشاملة لمواجهة قادمة مع الإحتلال

السفارة الإيرانية بدمشق تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه

"عرين الأسود" تنفي أخبار اعتقال "أبا فلسطين" أحد قادتها

أمير عبداللهيان وفيصل المقداد يبحثان تطورات المنطقة هاتفيا

لبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.. سوسان يبدأ زيارة لإيران