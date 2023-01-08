القوانين التي أقرت وقرأت خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي

العالم - العراق

وقال البطاط، إن "الكثير من القوانين يتم العمل على تشريعها في الدورة الحالية، خاصة تلك التي تهم المواطنين بشكل رئيس".

وأوضح، أن "عدد القوانين التي قرأت قراءة أولى خلال هذه الدورة حتى الآن بلغ 31 قانوناً، أما التي قرأت قراءة ثانية بلغ عددها 10 قوانين وهي جاهزة للتصويت عليها بعد وضع اللمسات الأخيرة".

وأضاف، أنه "تم التصويت على قانونين فقط، هما: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي التنمية وقانون تجريم التطبيع".

فيما يتعلق بالقوانين المعطلة، لفت البطاط، إلى أنها "تحتاج بالدرجة الأساس إلى تفاهمات سياسية من أجل إقرارها، وعلى رأسها قانون النفط والغاز والذي نأمل بان يقر بأسرع وقت ممكن؛ لأنه كفيل بحل اغلب المشكلات العالقة بين بغداد واربيل".



حول قانون العشوائيات، بين أنه "لاحتوائه على الكثير من الملاحظات التي قد تتسبب بضرر على المواطنين من خلال دفع بدل إيجار عن الأماكن التي يشغلونها، تقرر سحبه من قبل الحكومة، مع قانوني الخدمة الإلزامية وحرية الرأي والتظاهر؛ لاحتوائهما فقرات جدلية".

وبدأ البرلمان العراقي، يوم الخميس 8 كانون الأول 2022، عطلته التشريعية، على أن يستأنف جلساته يوم غد الاثنين 9 كانون الثاني الجاري.