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أول تعليق علني من بايدن على الشغب في البرازيل

أول تعليق علني من بايدن على الشغب في البرازيل
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

في أول تعليق علني له، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، الهجوم الذي شنه مؤيدون للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مبان حكومية بأنه "شائن".

العالم-الامريكيتان

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في وقت سابق: "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطيّة في البرازيل..الرئيس بايدن يُتابع الوضع عن كثب".

ويأتي على خلفية اقتحام أنصار الرئيس السابق بولسونارو، مبنى الكونغرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، كما اقتحموا أراضي قصر بلانالتو، والمقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا.

وفاز لولا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر في جولة الإعادة الثانية، حيث سجل 50.9% مقابل 49.1% لبولسونارو.

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