السوداني يوجه باستمرار عمل نبيل جاسم رئيسا لشبكة إعلام العراق+وثيقة

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ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، وثيقة لمدير مكتب رئيس الوزراء وكالة احسان ياسين العوادي، جاء فيها، "إشارة إلـى قـرار شبكة الاعلام العراقي - مجلـس الامنـاء المـرقم بالعـدد (م.أ/19/1) المـؤرخ في 2023/1/8 المتضـمن إنهـاء تكليـف الـدكتور نبيـل جـاسـم محمـد مـن مهمـات رئاسة شبكة الاعلام العراقي:-

1. علـى الـرغم مـن أن قــانون شــبكة الاعـلام العراقـي رقـم (26) لسـنة 2015 أجـاز للمجلـس المـذكور إنهـاء خدمـة رئـيس الشـبكة قبـل انتهـاء مـدة ولايتـه، إلا أن ذلـك يكـون فـي حالـة تـوافر أحـد الأسباب المنصوص عليهـا فـي البند (ثانيـاً) من المادة (14) من القانون موضوع البحث.

2. بالنظر لخلـو القـرار مـن أحـد الأسباب المذكورة في الفقرة (1) أنفـاً بحسـب الأوليـات المتوافرة لدينا فيكـون أمـر إنهـاء الخدمـة لا سـنـد لـه مـن القـانون ولا يعمـل بـه وجه السيد رئيس مجلس الوزراء استمراركم بمهام عملكم وفق القانون.